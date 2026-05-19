ＤＡＩＷＡＣＹＣＬＥがこの日の取引終了後に４月度の売上速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比３．２％減と４カ月ぶりに前年実績を下回った。 加熱する過度な値引きに一定の距離を置きつつ、修理サービス及びパーツ販売の強化に取り組んだ結果、パーツ・アクセサリー及び修理サービスの売り上げは堅調に推移。一方で、自転車車体の売り上げが前年を下回ったことから既存店売上高