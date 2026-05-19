Ｓａｎｓａｎがこの日の取引終了後に、２６年５月期の期末配当予想を修正し、初配当となる２円５０銭を実施すると発表した。また、今後は安定的な株主還元を実施する方針のもと、利益成長に応じた株主還元額の増加を目指すとした。 あわせて、上限を２００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５８％）、または２０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は５月２０日から６月３０日までで、株主還元の充実