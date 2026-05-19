きょう（１９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２６５円安の６万０５５０円と４日続落。朝方は先物主導で日経平均が高く始まったものの、程なくして値を消しマイナス圏に沈んだ。値上がり銘柄数が１１００あまりに達し、プライム市場全体の７割強を占めており、実態は上昇相場の色彩が強かったともいえるのだが、それでも体感温度としてはかなり寒さを感じる地合いだった。前日の米国株市場では半導体関連株に売り