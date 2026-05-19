今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５９円近辺での値動きが継続するかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円６０～１５９円８０銭。 イラン情勢は依然として不透明感が強く原油価格の高止まり状態が続くなか、ドル円相場は１５９円を前後とする一進一退となっている。１６０円台では為替介入も警戒されるなか、足もとでは上下に動きにくい状況にある。今晩は海外では目立った経済指標の