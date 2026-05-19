5月19日、B2東地区に所属する福井ブローウィンズが、川島聖那、ヒシグバータル・オーギルと選手契約（継続）に合意したことを発表した。 26歳で福岡県出身の川島は、187センチ85キロのシューティングガード。2021－22シーズンにファイティングイーグルス名古屋に特別指定選手として加入すると、2022－23シーズンより西宮ストークス（現神戸ストー