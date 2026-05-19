Balming Tigerが、2ndフルアルバム『Gongbu』より「Keep On」のMVを本日18時に公式YouTubeチャンネルで公開した。 （関連：“韓国の『グラミー賞』”から、BLACKPINK×国立中央博物館の歴史的遭遇まで――韓国トレンドレポート 2026年3月号） あわせて、国内外の主要音楽配信プラットフォームにて同アルバムの全14曲が一斉にリリース。今回MVが公開された「Keep On」は、アルバムの核心を