みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。大型連休が明けて、すっかりお仕事モード。でも、気温が上がってくると気になるのが「メイク崩れ」や「お肌の疲れ」ですよね。そんな悩みを吹き飛ばしてくれる、韓国コスメの最旬ポップアップにお邪魔してきました！今回伺ったのは、原宿で開催された「REVERB 4th K-BEAUTY POP-UP」。会場に入った瞬間、ピンクのハートがあふれる世界観に「かわいい〜！」と