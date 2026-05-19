みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。新緑がまぶしいこの季節、ふと食べたくなるのが「抹茶」のスイーツですよね。仕事で一息つきたい時や、お休みの日に友達の家へ遊びに行く時など、ちょっと特別感のある甘いものがあれば、それだけで気分が上がるもの。今回は、抹茶好きな私が実際に食べて感動した、パッケージも味も満点な今食べたい「抹茶スイーツ」を4つご紹介します！■本格派の味わい。