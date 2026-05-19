恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs（ペアーズ）」を運営するエウレカは、恋愛離れと指摘される若年層の恋愛意識を明らかにするため、「真剣な恋愛・出会い方に関する実態調査」を実施し、このほど結果を公開しました。同調査では、真剣な交際を望む20代・30代の多くが「偶然・自然な出会い」を志向し、その機会に期待を寄せている実態が判明。あわせてZ世代評論家の原田曜平氏が、令和の若者が恋愛にどのような期待を抱いて行動し