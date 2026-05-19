「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、タブレット端末（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）2位11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(3rd)（アップル）3位11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(3rd)（アップル）4位11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）5位iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）6位Chromebook Duet Gen 9（83HH000UJP）（レノボ・