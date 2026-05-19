家電量販店・オンラインショップの実売データを集計した「BCNランキング」によると、年賀状離れが進む中でも、インクジェットプリンターの販売台数は毎年、12月に大きく伸びる。一方、直近3年間で12月の販売台数は約3割減少しており、「年末に買う」動きは鈍化している。●じわじわと縮む「年末」と「春」の売れ行きここでいうインクジェットプリンターは、プリント・コピー・スキャン機能を備えた複合機を含み、その複合機