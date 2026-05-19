綱啓永が自身のInstagramを更新。BE:FIRSTが5月16・17日に味の素スタジアムで開催された『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』に参戦したことを明かし、JUNON（ジュノン）、木戸大聖、中沢元紀らとの4ショットを披露。ファンの注目を集めている。 【写真】①～③綱啓永＆木戸大聖＆中沢元紀がBE:FIRSTジュノンに”ファンモード”の4ショット ④映画撮影時の綱とジュノンの仲良し2ショ