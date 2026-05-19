【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ザ・ブルーハーツ（THE BLUE HEARTS）の伝説のコンサート『全日本EAST WASTE TOUR’91』の模様が、5月＆6月にNHK BSプレミアム4K/NHK BSにて、最新リマスター映像にて放送されることが決定した。 ■ザ・ブルーハーツが、まさに脂が乗りきっていた瞬間のライブ 1987年にシングル「リンダリンダ」でメジャーデビューのあと、若者を中