【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1とINIから選抜された12人によるユニットJI BLUEより、JO1の白岩瑠姫＆河野純喜、INIの佐野雄大＆池崎理人（崎は、たつさきが正式表記）の4人が『CanCam』7月号に登場する。 ■先輩・後輩の枠を超えた4人のクロストークはわちゃわちゃの大渋滞 初夏の空気をまとった爽やかなビジュアルと、4人が放つ“ピュアな色気”は破壊力抜群！クールな佇まいとは裏腹に、喋りだ