B’zの公式Xが更新され、松本孝弘の動画メッセージが公開された。 ■日米のロックレジェンドが奇跡の融合！最強ラインナップに注目集まる 【動画】松本孝弘がTMGの新作リリースとツアー開催決定を動画で報告 本動画は、松本自身のプロジェクトである“TMG（Tak Matsumoto Group）”の新作リリースと全国ツアーの開催決定を松本自らの口で告げる内容だ。 2027年にソロデビュー40周年と