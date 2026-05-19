【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『サンドウィッチ』は偏食の私が、野菜好きな人と一緒にいたときには食べられてたサンドウィッチが、ひとりだと食べれないってところで相手の存在に気付いて。そんな喪失感から書いた曲」（美咲） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。5月は4人組ロックバンド・ミーマイナーから