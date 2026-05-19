相模ゴム工業 [東証Ｓ] が5月19日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.5％増の5.8億円に伸びたが、27年3月期は前期比57.4％減の2.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比146倍の4.3億円に急拡大し、売上営業損益率は前年同期の-3.7％→-1.0％に改善した。 株探ニュース