ホワイトソックスの村上宗隆内野手は18日（日本時間19日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に「2番一塁」で先発出場。3打数2安打1四球で2試合ぶりのマルチ安打を記録した。地元紙『シカゴ・サンタイムズ』電子版は、ここまでア・リーグトップの17本塁打を放っている村上について記事を掲載。ホワイトソックスへ早期の契約延長を強く提言した。 ■「疑いようのない変革のピース」 今季からポス