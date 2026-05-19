指定薬物を使用したとして有罪判決を受けた元カープの羽月被告の事件を巡り、捜査の過程で複数の選手に尿検査が実施されていたことが分かりました。ここまでを時系列でまとめます。◇2025年12月16日夕方4時ごろ、自宅の寝室で使用し、関係者からの通報を受けた警察が、羽月被告に任意同行を求め、尿検査をしたところ陽性反応が出た。◇2026年1月27日、指定薬物使用の疑いで逮捕。◇15日に開かれた裁判の中で羽月被告は、