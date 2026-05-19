上海臨港新片区の『南天門計画』上海288基地（SFテーマパーク）がこのほど始動を発表しました。これは同区が重点的に構築する未来型テクノロジー観光の新たなランドマークです。5月11日、完成したモデルルームが業界関係者に初公開されました。計画によりますと、年内に大規模な建設を完了し、2027年8月1日に正式開園する予定です。南天門計画は、中国航空工業集団傘下の中航環球文化科技（北京）有限公司が独自に構築した航空テー