この記事をまとめると ■SUVやハッチバックではリヤワイパーが後方視界確保に大きく役立つ ■不要派はデザイン性や撥水技術の進化を理由に取り外しを選択している ■豪雨や泥はね時には物理的に汚れを除去できるリヤワイパーが強みとなる リヤワイパーはいる？いらない？ 自動車の装備において、これほどまでに「必要派」と「不要派」が真っ向から対立し、かつ個人の美学が反映されているパーツも珍しいかもしれない。なんの話