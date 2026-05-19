TVS REGZAは、4Kテレビ「レグザ」から、液晶モデル/有機ELモデル計5機種を2026年5月22日から順次発売する。性能とサイズで選べる豊富なラインアップいずれも、AI（人工知能）技術により視聴体験を飛躍的に向上させる「レグザインテリジェンス」がさらに進化した。5月29日発売のRGB Mini LED液晶搭載モデル「ZX1S」「ZX2S」は、赤/緑/青の3色のMini LEDを独立駆動するバックライトを備え、高色純度の映像を実現。独自開発の映像処理