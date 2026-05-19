読売テレビの澤口実歩アナウンサー（30）が19日、自身のインスタグラムを更新し、産休入りを報告した。今年2月、第１子妊娠を公表した澤口アナ。この日、「産休に入ります」と記し、スタジオで花束を持つ写真をアップした。「心身ともにパワーアップして復職することを目標に一日一日を大切に過ごしていきます」とつづった。「今日は産休前、最後の出勤日でした街の新緑の景色も相まってより空気が新鮮に感じられた朝