NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で戦国武将・石田三成役を好演し、反響を呼んでいる俳優の松本怜生（26）が、TBSの情報バラエティー「王様のブランチ」（土曜前9・30）の新レギュラーに決定した。地上波バラエティー番組へのレギュラー出演は今回が初となり、今月23日から登場。「自分でも凄く驚いています。これまでとはまた少し違った一面も見ていただけたらうれしいです」と新加入を喜んでいる。現在はタレント