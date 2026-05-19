アマゾンジャパン合同会社とアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（AWSジャパン）は18日、東京都港区の麻布台ヒルズに新たなオフィスを開設したことを発表した。同日からAWSジャパンのチームが入居を開始し、2026年内にはアマゾンジャパンの複数のチームも移転する予定。【画像】アマゾンの新オフィスの内部…日本の四季と伝統的な庭園文化にインスピレーション新オフィスは麻布台ヒルズの34階から44階に位置し、ワーク