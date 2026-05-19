値上げの波は大学にも及んでいます。■熊本大学･小川久雄学長「施設の整備とか研究環境の整備、学習環境の整備を特にやっていきたい」熊本大学が来年度から授業料を値上げする方針を示しています。理解を求める大学側ですが、学生はどんな反応を示しているのでしょうか。熊本大学は、施設の老朽化が進む一方、物価や人件費の高騰で、教育や研究の質の維持が難しくなっています。こうした状況から、去年から寄付を募ったものの目標