18日に今季3度目の出場選手登録抹消となっていた楽天のルーク・ボイト内野手（35）の抹消理由がコンディション不良であると球団が発表した。来日2年目のボイトは4月3日西武戦の第3打席から21打席連続無安打で4月10日に来日後初の2軍落ち。同22日に再登録も16打数2安打と状態が上がらず、今月2日に2度目の抹消となった。15日に昇格し、同日と16日のソフトバンク戦にスタメン出場も計8打席で快音は響かず。20試合で打率・119、