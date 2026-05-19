昨今人気が継続しているデニムアイテム。「今季はどんな一本を選べばいい？」と迷っている大人女性は、おしゃれさんによる購入品を参考にしてみて。今回は、2児のママインフルエンサー@miu___wearさんが太鼓判を押す【しまむら】のカーブパンツをご紹介します。一点投入で今どきなバランスに導いてくれるパンツを味方に、ワンランク上の着こなしを楽しんで。 カーブシルエットでゆるっとサマ見え 【し