西山真瑚がインスタグラム更新フィギュアスケートのアイスダンスで紀平梨花とカップルを組む西山真瑚が日本時間18日、自身のインスタグラムを更新。紀平の“美技”に注目が集まっている。西山は「濃厚1週間クリケット仕込みのジャンプ、りか様と跳び方似てて光栄」とし、紀平とサイドバイサイドでジャンプを決める動画などを公開した。特にファンの注目が集まったのは、紀平が氷上で美しく倒立を決めるシーンだ。反響が広