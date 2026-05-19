機嫌がすぐに変わり、周りにいつも気を遣わせる同僚Mさん。しかし意外なことがきっかけで、Mさんは自らの言動を見つめ直すことに！？筆者の友人R子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 機嫌がコロコロ変わる同僚Mさん 職場の同僚Mさんは、とにかく機嫌がよく変わる人。 仕事はできるし、身だしなみにも気を遣い、服もメイクもきちんとしている彼女。 一見素敵な人ですが、朝は機嫌よくみんなと喋って