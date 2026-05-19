歌手で俳優の岩崎良美さんが、このたび、ラジオ番組にゲスト出演。長年愛され続ける代表曲『タッチ』への思いや、前向きに生きる秘訣について語りました。歌手で俳優の岩崎良美さん（写真右）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同左）『タッチ』は、1985年の発売以来、現在に至るまでカラオケランキング上位にランクインし、幅広い世代に親しまれている名曲です。今年開催された「WBC（WORLD BAS