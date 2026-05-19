メイクをするほどではないけれど、何も塗らずに外へ出るのは少し不安。そんな日に頼れそうなのが、【無印良品】に新たに登場した「トーンアップ日焼け止めミルク」。無印良品公式Instagramでも保存数が多かった商品として紹介されており、注目度も高そうです。今回は、2色展開のうち「ライトベージュ」をピックし、実際の色味や使い心地をレポートします。 無印良品に、肌を明るく見せる新作UVミルクが登場