【ミスタードーナツ】では、4/27から期間限定の新商品が展開中。話題のスイーツをイメージした新食感ドーナツや、夏にぴったりなドリンクなど注目の商品がそろっています。今回はそんな「期間限定メニュー」について詳しくご紹介。食べ比べ・飲み比べしてみてはいかがでしょうか。 5月下旬までの期間限定ドーナツ まず紹介するのが、台湾ドーナツをヒントに開発された