これからの季節に向けてお買い物したいけれど、何をチェックすればいいか分からない……そんな大人女性におすすめなのが、おしゃれと穿き心地を両立した【GU（ジーユー）】の優秀パンツです。今回は40代おしゃれさんが推す、この夏引っ張りだこになりそうなGUの涼しげパンツをご紹介。デザインもシンプルなので、手持ちのアイテムに合わせてさまざまなスタイリングが楽しめそう。 サラッとした素材感が魅力のバレルパ