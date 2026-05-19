多頭飼いで起こる食事のトラブル3選 1.横取りしてしまう 食いしん坊な猫が、大人しい猫のご飯を横取りしているシーンを見たことがないでしょうか。猫を多頭飼いしていると、猫同士の「横取り」が多発してしまうようです。ご飯の横取りは、ケンカをしたりストレスが溜まったりといったトラブルに繋がります。 立場の強い猫が弱い猫に攻撃を仕掛けるケースのほか、横取りされた猫が怒ってもみあいにな