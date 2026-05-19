ハッチョウトンボとトキソウ提供：総社市 岡山県総社市福井のヒイゴ池湿地で、日本一小さなトンボとして知られる「ハッチョウトンボ」が観察できるようになりました。総社市によりますと、2025年より一週間程度早く、5月13日に個体の発生が確認されたということです。 ハッチョウトンボは、体長わずか2㎝ほどで、岡山県のレッドデータブックで「準絶滅危惧」となっています。 また、この時季にはト