中古車販売の「ガリバー」を運営するIDOM（イドム）は、山梨県南アルプス市が推進する中部横断道、新山梨環状道の南アルプスインターチェンジ（南アルプス市吉田）周辺整備事業で、中央エリアの参入事業者に選ばれ、南アルプス市と立地協定を結んだ。リユース品の物販店や全天候型キッズエリアなどが入る複合商業施設を整備する。開業は2028年度の予定。【こちらも】大阪ミナミのクボタ旧本社跡地、三井不動産など再開発へアリ