●川崎重工が水素からナフサを生産する技術を提案川崎重工業が5月12日の決算説明会で、水素からナフサを生産する技術の提案を始めたことを明らかにしたと、日経新聞などが報じている。【こちらも】任天堂株なぜ下落? Switch2好調でも止まらぬチップ高の逆風対象は明らかにしていないが、独自技術を生かして経済安全保障に貢献するという。川崎重工は、天然ガス由来の水素などからガソリンを製造するプラントを、2019年にトル