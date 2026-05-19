2011年に日本で大ヒットを遂げた伝説的カルトホラー『ムカデ人間』が、日本公開15周年を記念し、まさかの4Kリマスター化、8月21日からシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかオリジナル公開時を上回る規模でリバイバル上映されることが決定。SNSでは「なんでだよwww」「何しやがる」と困惑の声が上がっており、Xでは「ムカデ人間」がトレンド入りした。【動画】“汚い”をキレイな映像で『ムカデ人間 4K』特報ド