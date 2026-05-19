2022年大会などのノウハウを共有するため、専門家を派遣することが決まったカタールの大会運営レガシー最高委員会（SC）は現地時間5月18日、FIFAワールドカップ2026の運営を支援するため、職員と主要な関係者を北米へ派遣したと発表した。これはSCとFIFAの間で結ばれた知識と専門知識の移転に関する覚書（MoU）に基づく取り組みの一環である。覚書はSCのハッサン・アル・サワディ事務局長とFIFAのジャンニ・インファンティーノ