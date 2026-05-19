第79回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品されている映画『すべて真夜中の恋人たち』が、現地時間5月17日にワールドプレミアを迎え、翌18日には主人公・冬子を演じた岸井ゆきの、三束役の浅野忠信、岨手由貴子監督がレッドカーペットに登場した。【写真】岸井ゆきの、ルイ・ヴィトンのピンクドレスでレッドカーペットに登場（全身ショット）レッドカーペット登場前には、岸井が「上映は昨日終わってホッとしたところ