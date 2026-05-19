今年４月で放送３０周年を迎えた、ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）の新レギュラーにこのほど俳優・松本怜生の出演が決定した。松本は２０２４年〜２０２５年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」や現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）など、話題作への出演が続いている今注目の２６歳。今年４月で放送３０周年を迎えた土曜日を代表する番組への出演が決まったことに「今回、『王様