静岡市が進めている清水区の病院再編について、病院職員から今後の待遇について不安の声が相次いでいます。清水病院では4割に上る職員がアンケートに「退職したい」と回答する事態に…。18日、病院では職員を対象に説明会が開催されましたが、不安は解消されたのでしょうか？（記者）「市立清水病院内では静岡市側から病院職員への説明会が行われています。職員から待遇などについて不満も上がるなか市からどのような説明が