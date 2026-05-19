過去１０年のオークスで勝ち馬７頭を含む３着内１８頭が桜花賞組。やはり王道を進んできた馬は強いということだが、今年の桜の女王スターアニスは血統面から２４００メートルに不安がある。２、３着馬も出走しないとなれば、大敗した馬の巻き返しに期待ができそうだ。同期間で桜花賞４着以下からオークス馬券内に挽回した馬は、２４年１着のチェルヴィニアなど６頭。その全てに“桜花賞以前に重賞勝ち”という共通点がある。ま