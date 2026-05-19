◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝５月１９日、美浦トレセン４歳初戦のダイオライト記念で５着に敗れたナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）が、４戦ぶりの勝利を目指す。船橋コース、距離、１周半の競馬と初めて尽くしの前走は、１番人気に支持されるも１着馬とは１秒７差。初めての条件が「ストレスになったかもしれない」と田中博康調教師は振り返るが、敗因