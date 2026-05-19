ＳＫＥ４８の元メンバーでタレントの藤本冬香が１９日、都内で１ｓｔ写真集「無防備な私」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）の発売記念イベントを開催した。２０２５年９月にＳＫＥ４８を卒業し、野球関連の仕事をはじめ、幅広く芸能活動を行う藤本の初写真集。アイドル時代にグラビア経験はあるものの、ランジェリーなど大胆なグラビア撮影は初めて。藤本は「写真集を出せる人生になるとは思っていなかったので驚きましたし、まだどこか