（新静岡セノバ前から中継岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（岩本 美蘭 アナウンサー）さあここからは「しずおか献立予報」をお伝えしていきます。このコーナーは、スーパーで聞いたお買い得の野菜をお値段とともにご紹介するコーナーです。さらにその野菜を使った簡単レシピもお伝えしていきます。ご紹介していただくのはこちら「スーパー田子重