サウジアラビアのネオムターフＣで７着に敗れたアロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）の次走は、巴賞・オープン（７月１２日、函館競馬場・芝１８００メートル）を本線としていることが分かった。鞍上は初コンビの舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝の予定。田中博康調教師が１９日、明らかにした。同馬は２５年８月にフランスのギヨームドルナノ賞・Ｇ２を制しているが、収得賞金で３勝クラスに属する