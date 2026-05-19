19日午後、三重県津市の山林で火事があり、現在も延焼中です。 【写真を見る】【速報】三重･津市で山林火災 延焼中 激しく燃える様子も… ｢山から煙が上がっている｣と通報 美杉町下之川の山林 火事があったのは、津市美杉町下之川の山林で19日午後3時20分頃、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと119番通報がありました。 【画像】延焼を続ける三重･津市の山林火災 激しく燃える様子も 現時点で火元は特定され