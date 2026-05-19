◆春季高校野球関東大会▽準々決勝山梨学院１１―１０専大松戸（１９日・ＺＯＺＯマリン）専大松戸（千葉１位）が春のセンバツ準々決勝で勝利した山梨学院（山梨１位）に逆転負けを喫し、４強入りを逃した。６回終了時点まで８―２とリードしていたが、７回に８失点。９回に２点を返すも及ばなかった先発した門倉昂大（３年）は６回まで毎回のピンチを背負いながらも、２失点と粘りの投球。しかし７回先頭、４番・高橋輝（３